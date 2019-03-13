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Gökhan Töre: “9 aydır maaş alamıyorum”

Beşiktaş’ta Karius’un maaşını alamadığı için FIFA’ya başvurduğu haberlerinin ardından, uzun süredir kadro dışı kalan Gökhan Töre de 9 aydır kulüpten bir ücret alamadığını sosyal medya hesabından paylaştı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:12
Gökhan Töre: “9 aydır maaş alamıyorum”

Beşiktaş’ta Karius’un maaşını alamadığı için FIFA’ya başvurduğu haberlerinin ardından, uzun süredir kadro dışı kalan Gökhan Töre de 9 aydır kulüpten bir ücret alamadığını sosyal medya hesabından paylaştı.


Beşiktaş’ta uzun zamandır kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kalma sebebiyle ilgili siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir açıklama alamadığını belirten Töre, “Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz” dedi.


Uzun zamandır kulüpten bir ödeme de almadığını açıklayan tecrübeli oyuncu, “9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı oluşturma çabası olduğu kanısındayım. ‘Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz!’ belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla...” ifadelerine yer verdi.


Beşiktaş’ta en son 22 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında kadroya alınan ancak forma şansı bulamayan Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımının formasını 29 Ekim 2018 tarihinde Vodafone Park’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında sırtına geçirdi.


27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan mukavelesi, 30 Haziran’da sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:12
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