Gökhan Gönül'den flaş sözler: Galatasaray formasını hakeme verin Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'a da bir tepki de Gökhan Gönül'den geldi.

Gökhan Gönül, Galatasaray maçı sonrasında stattan ayrılırken Beyaz TV muhabiri Sercan Dikme'nin kendisine soru soracağı anda, o bölümde duran Galatasaray formalarını işaret ederek, "Şunlardan birini hakeme verin." dedi. Gökhan Gönül'ün bu sözü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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