Gökhan Gönül'den flaş sözler: Galatasaray formasını hakeme verin
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'a da bir tepki de Gökhan Gönül'den geldi.06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:39
Gökhan Gönül, Galatasaray maçı sonrasında stattan ayrılırken Beyaz TV muhabiri Sercan Dikme'nin kendisine soru soracağı anda, o bölümde duran Galatasaray formalarını işaret ederek, "Şunlardan birini hakeme verin." dedi. Gökhan Gönül'ün bu sözü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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