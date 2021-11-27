  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

Bu işte bir terslik var! Milli Gazete, Halk TV’deki Temel Bey’i niye görmedi?

HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

TURKOVAC’la dünyaya insanlık dersi vereceğiz
Kültür - Sanat Gökdelenlerin gölgesinde 700 yıllık en küçük cami
Kültür - Sanat

Gökdelenlerin gölgesinde 700 yıllık en küçük cami

Bursa’da gökdelenlerin gölgesinde kalan 700 yıllık mescit, Türkiye’nin en küçük camilerinden biri.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:57:00 - 2021-11-27 17:00:03
Gökdelenlerin gölgesinde 700 yıllık en küçük cami

Cumhuriyet döneminde ev olarak kullanılan tarihî mescit, yok olmak üzereyken yeniden ayağa kaldırıldı. Binlerce kişinin yaşadığı toplu konutların arasında kalan mescidin cemaati cuma günleri sokağa taşıyor.

Merkez Osmangazi ilçesinin Doğanbey Mahallesi’nde bulunan Mizanoğlu Mescidi, küçüklüğü ve şirinliğiyle dikkat çekiyor. Bilhassa cuma günleri cemaat namazlarını avluda kılmak zorunda kalıyor. Kış günleri vatandaşlar yağmur ve kar altında namaz kılıyor. En fazla 30 kişinin sığabildiği tarihî mescit, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Pandemi döneminde korona tedbirleri sebebiyle saflar arasında fazla mesafe bırakıldığı için küçük olan mescidin içinde çok az insan namaz kılabiliyordu. Bu cuma itibariyle camilerde normal saf düzenine geçilmesiyle birlikte mescidin cemaati bundan sonra biraz daha rahatlayacak.
TOKİ Konutları inşa edilirken hafriyat kazıları sırasında zarar görüp yıkılan Mizanoğlu Mescidi, iki sene evvel yeniden ayağa kaldırılmıştı. Aslına uygun olarak restore edilen mescit, 9.11.2019 tarihinde yeniden ibadete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan 2. Murad dönemine ait 700 yıllık şirin mescit, ilk günkü ihtişamıyla Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor.

B

Bu arada, Mizanoğlu Mescidi’nin yok olmaktan kurtulmasında büyük emeği olan çevre müfettişi ve tarihî eserler uzmanı Ali Turan, "Şu ân burası Doğanbey kentsel dönüşüm bölgesi olarak biliniyor. Ama bu mahallenin kuruluşu çok eski, 700 yıla kadar dayanıyor. Bu mahalleyi kuran kişi de bu camiyi yaptıran Mizanoğlu’dur. Mizanoğlu Mescidi, Cumhuriyet döneminde eve dönüştürülmüş. Hatta ben arka tarafında işlek bir yol olduğunu biliyorum. Sekizgen kaide üzerine kurulmuş minareyi mutfak olarak kullanıyorlardı. Toplu konut otoparkının inşaatı sırasında, minare tarafına kepçe darbesi geldi. Tarihî yapı tamamen yıkıldı. Tekrar ilgililerce sahiplenilip, tescil altına alındı. Büyükşehir ve hayırsever desteğiyle restore edilerek, ibadete açılarak ihya edildi. Bu olayın gerçekten Bursalılar için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 asırlık cami gökdelenlerin arasında ve gölgesinde kaldı. Bu hâliyle Türkiye’nin en küçük camilerinden biri olduğu kanaatindeyim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerle..
Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye dışında alternatif yok
Ekonomi

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye dışında alternatif yok

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Çin'den uzaklaşılarak tedarik zincirlerini daha yakın bir noktaya getirmek i..
Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti
Gündem

Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

Her fırsatta halkçılık edebiyatı yapan sözde solcu sanatçılardan Metin Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili sözleri için özür diledi. Terör sevici..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay