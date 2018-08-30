Gökdelenlerdeki dev Türk Bayrakları hayran bıraktı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleşirken İstanbul genelinde de birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.

Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları ise havadan drone ile görüntülendi. Dev bayraklar İstanbul’un birçok noktasından görülürken havadan çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.