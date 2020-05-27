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Gökçedere- Köse kara yolu ulaşıma açıldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan’da ulaşıma kapatılan Gökçedere-Köse kara yolu bugün itibariyle yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:26:13 -
Gökçedere- Köse kara yolu ulaşıma açıldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan’da ulaşıma kapatılan Gökçedere-Köse kara yolu bugün itibariyle yeniden açıldı.


Bayburt’un Demirözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Gökçedere- Köse kara yolu 4 Nisan 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kapatılmıştı. Yaklaşık 1 aydır kapalı bulunan yol bugün alınan karar doğrultusunda yeniden ulaşıma açıldı.

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