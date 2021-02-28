Gökçeada'da balık faciası! Batan teknede 1 kişi öldü, 2 asker kayıp, 2 asker kurtuldu!
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile birlikte önceki akşam balık tutmak amacıyla Laz koyu açıklarında denize açıldı.
5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu Şener Altay ile Mehmet Çelik yüzerek kıyıya ulaşırken tekne sahibi Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Teğmen Bulut ile Başçavuş Toykuyu’ya, Milli Savunma Bakanlığı’na ait fırkateyn, karakol botu, İHA, helikopter, mayın avlama gemisi, Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi ile polis ve jandarma su altı ekiplerinin yanı sıra balıkçıların da desteğine rağmen dün akşama kadar ulaşılamadı. Kıyıya 200 metre açıkta tespit edilen batan teknenin çıkarılması için de çalışma başlatıldı.