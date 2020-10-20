Dünya tarihinde bilinen en eski tapınaklardan biri Göbeklitepe’de bulunmaktadır. Özellikle tarih ile ilgilenenler ve tarihi yerleri gezip görmeyi seven kişiler için oldukça önemli bir yer olan Göbeklitepe son yıllarda en çok merak edilen yerlerden biri olmuştur. Göbeklitepe nerededir?

Göbeklitepe nerede, nasıl gidilir?

T biçimindeki 10-12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir.

Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdir.

Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur.

Şanlıurfa Belediyesi Göbeklitepe’ye otobüs seferleri düzenlemeye başladı. Şanlıurfa kent merkezindeki Abide durağından hareket eden 100 numaralı otobüse binerek Göbeklitepe’ye ulaşabiliniyor. Abide durağından saat 10.00 ve 16.00’da Göbeklitepe’ye giden otobüsler, 12.00 ve 18.00’de de Göbeklitepe’den hareket ederek kent merkezine ulaşıyor.