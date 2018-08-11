Göbek fıtığına dikkat!

GÖBEK FITIĞI NEDİR?

Göbek fıtığı, karın içinde bulunan organların çeşitli nedenlerden dolayı cilt dokusu altında şişlik oluşturması durumudur. Şiddetli ıkınma ve öksürük sırasında karın bölgesinin zorlanması ile birlikte göbek fıtığı gözle görülür şekilde büyür. Genellikle fıtığın başlıca nedenlerinden biri olan bağırsakların neden oldukları fıtığın boyutu portakal büyüklüğüne kadar ulaşmaktadır.

Kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olan bu fıtık türü, gebelik döneminde karnın büyümesi ile fark edilir bir boyuta ulaşır. Büyük olasılıkla gebeliğin bitiminin hemen ardından göbekte oluşan şişlik de kaybolacaktır. Ancak ilerlemiş olan bazı hamile kadınlarda göbek fıtığı için etkili bir tedavi şarttır.

Gözle görülür belirti vermesinden dolayı teşhisi ve tedavisi mümkün olan göbek fıtığı, yetişkinlerde olduğu kadar bebeklerde de görülmektedir. Çok ağlayan ve göbeğini kasan bebeklerin göbek çukurunda oluşan göbek fıtığı zamanla düzelen bir durumdur.

Kişiden kişiye değişen boyutları ile göbek fıtığı göbek çukurundaki şişlik dışında çok fazla belirti vermeden ilerleyen bir hastalıktır. Bu şişlik bir fındık kadar da olabilir, portakal kadar da. Göbek çukurunda meydana gelebildiği gibi, bu çukurcuğun hemen yanında da fıtık oluşabilir. Göbek fıtığı sizin kendi başınıza da teşhis edebileceğiniz bir sağlık sorunudur.

Normalde içe doğru olması gereken göbek çukuru, fıtık olan insanlarda dışa doğru bombeleşmiş haldedir. Bazı insanların doğal yapısı gereği göbek çukuru dışa doğru olabilir. Ama bu kişiler de her türlü ihtimale karşı doktora görünmeli ve bu şişliğin normal anatomilerinden mi yoksa göbek fıtığından mı olduğunu öğrenmelerinde fayda var.

Hamilelik döneminde bağırsak sistemi düzeninin bozulması ve göbeğin büyümesi gibi nedenlerden dolayı kadınlarda erkeklere göre daha çok rastlanmaktadır. Diğer fıtık türlerine göre tedavisi daha kolay ve mümkün olan göbek fıtığını, ihmal edilmemesi ancak korkulmaması gereken de bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. Çok ağır kaldırmakla birlikte göbeğe verilen baskı sonucunda da göbek fıtığına yakalanma riski oldukça fazladır.

GÖBEK FITIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Göbek fıtığının pek çok nedeni dış etkenlere bağlı olsa da, en önemli faktörlerden biri doğumsal nedendir. Göbek kordonunun kesilmesinin ardından yaklaşık bir hafta içinde düşen göbek bağı zamanla kapanır ve normal göbek yapısı oluşur. Ancak göbeğin tamamen kapanmaması sonucunda bebeklerde göbek fıtığı görülme ihtimali oluşmaktadır. Yetişkinlik döneminde ise bu doğumsal faktörün ortaya çıkması, karın bölgesinin zorlanmasıyla birlikte kapanan yerin tekrar açılması sonucunda göbek fıtığı nükseder. Peki karın bölgesi nasıl zorlanır, yani göbek fıtığına neden olan asıl etkenler nelerdir? Çok sayıda art arda yapılan doğumlar, kronik öksürük, kabızlık, prostat ve ağır kaldırma durumlar, göbek fıtığının oluşmasında en önemli nedenler arasındadır.

GÖBEK FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göbek fıtığının en net belirtisi, göbek etrafında oluşan şişliktir. Şişlikle birlikte şekil bozukluğunun da görülmesi göbek fıtığı ihtimalini yükseltmektedir. Fıtığın oluştuğu yerde ağrı ve hareket etmede güçlük hissedilebilir. Şişlik elle itildiğinde geri gitme ihtimali yüksektir. Ancak şişliğin geri itilmesine rağmen kaybolmuyorsa ve aşırı ağrı söz konusu ise tedavi için acil ameliyat önerilir. Şişlik ile dışarı çıkan iç organın sıkışma sonucu işlevini kaybetmesi ihtimaline karşın cerrahi müdahale acil olarak uygulanır.

GÖBEK FITIĞINDAN KORUNMA YOLLARI NLERDİR?

Göbek fıtığı genel olarak bakıldığında bebeklik döneminden önlem alınması gereken bir rahatsızlıktır. Göbek kordonu düştükten sonra yeterince kapanıp kapanmadığı konusunda uzman bir doktorda kontrol ettirmek sonradan oluşacak göbek fıtığına en doğru önlem olacaktır. Ayrıca bebeklik döneminde herhangi bir sorun olmamasına karşın yetişkinlik döneminde göbek fıtığına rastlanabilir. Şişmanlık ve çocuk doğurma sayısının yüksek olması gibi nedenler göbek fıtığını tetiklemesinden dolayı, fazla kilolu olmamaya dikkat etmek ve bünyenin kaldıramayacağı sayıda çocuk yapmamaya özen göstermek gerekir.

GÖBEK FITIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

Kendiliğinden geçmesi mümkün olan ancak geçmediği durumlarda tek tedavi seçeneği olan ameliyat, son derece kolay ve kısa sürede iyileşme gösteren bir tedavi yöntemidir. Fıtığın boyutuna göre ilerleyen ameliyatta, gerektiğinde hastaların tüm göbeğine yama yaparak kapatma işlemi yapılmaktadır. Eğer göbek fıtığının boyutu küçükse, bu durumda yamaya gerek kalmaz. Sadece küçük bir işlem yapılabilir. Ancak bu şekilde direkt dikiş ile tedavi edilen göbek fıtıklarının yenileme ihtimali yüksektir.Bu yüzden yama yöntemi daha çok tercih edilir. Bu şekil yapılan göbek fıtığı ameliyatlarının tekrarlama ihtimali daha düşük olduğundan, yamalı göbek fıtığı ameliyat önerilmektedir. Fıtığı küçük olan hastalara uygulanan yamasız ameliyat türünde fıtığın tekrarlama ihtimalinin daha yüksek olmasında dolayı bu şekilde ameliyat çok fazla önerilmiyor. Şişmanlık ve gebeliğe bağlı olarak aşırı şişen karın bölgesi fıtığın en belirgin şekilde gözlendiği durumlar arasındadır.