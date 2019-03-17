0553 313 94 23

Gloria Canoeing Cup 2019 heyecanı sona erdi

Türkiye’nin kano sporunun uluslararası bir organizasyonu olan ‘Gloria Canoeing Cup 2019’ yarışı Gloria Hotels & Resorts’ta gerçekleştirildi.

17 Mart 2019 Pazar 12:43
Gloria Canoeing Cup 2019 heyecanı sona erdi

Türkiye’nin kano sporunun uluslararası bir organizasyonu olan ‘Gloria Canoeing Cup 2019’ yarışı Gloria Hotels & Resorts’ta gerçekleştirildi.


Türkiye’de ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında organize edilen, Uluslararası Kano Federasyonu’nun (ICF) 2019 müsabaka programında yer alan Gloria Canoeing Cup 5000 metre kano yarışı, bu yıl da Gloria Hotels & Resorts ev sahipliği ve Türkiye Kano Federasyonu ile Koze Tur’un katkılarıyla yapıldı.


Antalya’nın doğa harikası Belek bölgesinde yer alan Acısu Nehri’nde, gerçekleştirilen yarışa Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Sırbistan, Büyük Britanya, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, Estonya ve Danimarka olmak üzere 11 ülkeden 160 sporcu katıldı.



Sporcular 5 kilometre boyunca kürek çektiler


Gloria Canoeing Cup 5000 Metre Durgunsu Kano Yarışı, C1-K1 tekne sınıfında büyük kadın-erkek, U23 kadın-erkek ve yıldız kadın-erkek kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışmacılar, Acısu Nehri’ne komşu olan Gloria Golf Resort’un köprüsü ile yarışların başlangıç ve bitiş noktası olan Gloria Serenity Resort’un köprüsü arasındaki alanda toplamda 5000 metre boyunca kürek çektiler. Yarışmada Büyük Kadın C1 kategorisinde birinciliği Belarus’dan Klimava Volha, ikinciliği yine Belarus’dan Nazdrova Alene ve üçüncülüğü Ukrayna’dan Liudmyla Luzan, K1 kategorisinde ise birinciliği Sırbistan’dan Milica Starovic, ikinciliği yine Sırbistan’dan Kristina Bedecks, üçüncülüğü Mariya Povkh aldı. Büyük Erkek C1 kategorisinde ise birinciliği Ukrayna’dan Yurii Vandiuk, ikinciliği Belarus’dan Maksim Kyrisko ve üçüncülüğü Ukrayna’dan Vitalii Verheles, K1 kategorisinde birinciliği Belarus’dan Aleh Yurenia, ikinciliği Sırbistan’dan Ervin Holbert, üçüncülüğü Kazakistan’dan İlya Kolenhov elde etti.


Yarışmacılara ödüllerini Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Antalya İl Spor Müdürü Doç.Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a destek
    1. Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a..
    2. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
    3. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
    4. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    5. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    6. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    7. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    8. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    9. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    10. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    11. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    12. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    13. Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında..
    14. Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan..
    15. Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4..
    16. Çıldır Kaymakamından 18 Mart mesajı
    17. AK Parti Başkan adayı Baydar’dan 18..
    18. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu..
    19. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet..
    20. Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine..
    21. Kirazlı’da Dündar’a sevgi seli
    22. Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan için..
    23. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    24. Tuna: "Ulaşılabilen belediye..
    25. Kuş Cenneti'ne göç yolunda "son dans"
    26. Batı Şeria’da bir İsrailli öldürüldü
    27. Aşiret düğününde geline kilolarca..
    28. Emekliye 2 bin 20 TL kapıda
    29. Vali Masatlı’dan 18 Mart mesajı
    30. Erdoğan ve Putin'in takviminde 8 Nisan..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu