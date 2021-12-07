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Kültür - Sanat Gizemli Bininler Tarihi Kaya Evleri turizme kazandırılıyor
Kültür - Sanat

Gizemli Bininler Tarihi Kaya Evleri turizme kazandırılıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yer alan tarihi kaya yerleşim yeri Bininler Kaya Evleri'nin turizme kazandırılacağı müjdesini veren Vali Gökmen Çiçek, "Gizemli şehrin yeni bir gizemini yine hep birlikte çözeceğiz" diye belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 20:45:00 - 2021-12-07 20:59:48

Bizans döneminde iki ve üç katlı, tek veya çok odalı olarak oyulmuş kayalıkların alt bölümleri hayvanların, üst bölümleri ise insanların barınma yeri olarak kullanılmış. Ayrıca yerleşim yerinde, Geç Roma dönemine ait kayaya oyulmuş mezar tekneleri bulunuyor.

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, doğal güzelliğiyle dikkat çeken bölgede incelemelerde bulundu. Açıklamasında, yeni müjdeler veren Vali Çiçek, "İşte gizemli şehir Afyonkarahisar'ın çok gizemli bir noktasında buluştuk. Kaymakamımız, il genel meclisi üyelerimiz hep beraber buradayız. Biz şu anda Şuhut ilçesi Senir köyündeyiz. Senir köyünde Bininler mevkiindeyiz. Burada özellikle Frigler’den kalma isminden de anlaşılacağı gibi mağaralar, yerleşim yeri, özellikle mezarlar muhteşem bir doğa var. Uzun zamandır buranın turizme kazandırılması düşüncesi vardı. İnşallah valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz, ilçedeki arkadaşlar il genel meclisi üyelerimiz hep beraber el ele vererek burayı çok yakın zamanda Afyonkarahisarlıların daha çok gelmelerini sağlayacak tesislerle buluşturacağız. Bunun için yarından itibaren çalışmalara başlıyoruz. Burası herkesin görmesi gereken bir nokta haline gelecek. Heyecanlıyız, yine gizemli şehrin yeni bir gizemini hep beraber çözeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

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