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Giyim markası Türkiye'den çekiliyor

2009 yılında Türkiye'ye giren Avustralya merkezli giyim markası Forever New, Türkiye'den ayrılacağını duyurdu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
Giyim markası Türkiye'den çekiliyor

7 ülkede 250'den fazla mağazaya sahip olan Forever New'in Instagram hesabından, "Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye'deki işlerimize son veriyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Sosyal medyadan duyurdu

Markanın Türkiye temsilciliği tarafından Instagram aracılığıyla İngilizce olarak yapılan açıklamada, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerinin tamamen iade edilebileceği belirtildi. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini da duyurdu.

İstanbul'da 6 şubesi bulunuyor

Dünyaca ünlü Forever New markasının İstanbul'da ataşehir, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta şubeleri bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Türkiye
  4. Avustralya
  5. Bakırköy
  6. Kadıköy
  7. Bayrampaşa
  8. Ataşehir
  9. Şişli
  10. Forever New
  11. Instagram hesabı
  12. Instagram

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