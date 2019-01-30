Giyim markası Türkiye'den çekiliyor 2009 yılında Türkiye'ye giren Avustralya merkezli giyim markası Forever New, Türkiye'den ayrılacağını duyurdu.

7 ülkede 250'den fazla mağazaya sahip olan Forever New'in Instagram hesabından, "Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye'deki işlerimize son veriyoruz" açıklamasında bulunuldu. Sosyal medyadan duyurdu Markanın Türkiye temsilciliği tarafından Instagram aracılığıyla İngilizce olarak yapılan açıklamada, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerinin tamamen iade edilebileceği belirtildi. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini da duyurdu. İstanbul'da 6 şubesi bulunuyor Dünyaca ünlü Forever New markasının İstanbul'da ataşehir, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta şubeleri bulunuyordu.

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