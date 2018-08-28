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Giydiği tişört başını yaktı! Kıskıvrak yakalandı

Konya’da bir marketten değişik tarihlerde 4 kez elbise, ayakkabı ve peynir çalan şüpheliyi, tekrar hırsızlık için aynı markette giydiği tişört ele verdi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:07
Giydiği tişört başını yaktı! Kıskıvrak yakalandı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos Pazartesi günü cadde üzerindeki markete gelen bir kişi ayakkabı reyonuna giderek ayakkabı seçmeye başladı.

Müşterilerin yoğunlaştığı sırada ayakkabıyı inceleyerek ayağına giyen şüpheli, eski ayakkabılarını kutuya, kutuyu da tekrar reyona bırakıp marketten ayrıldı. Hırsızlık şüphelisi ertesi gün yine aynı markete gelerek bu sefer elbise reyonundan bir tişörtü alarak elbise kabininde kendi elbisesi ile değiştirerek marketten ayrıldı. Şüpheli, farklı bir günde markete tekrar gelerek peynir ve kurabiye çaldığı sırada giydiği tişörtü tanıyan çalışanların dikkati ile yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.İ'yi (53) gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin farklı günlerde marketten hırsızlık yaptığını tespit etti. Farklı günlerde aynı işyerinden yapılan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde markete gelen şüpheli ayakkabı reyonuna yönelerek ilk önce çalacağı ayakkabıyı beğeniyor. Ardından beğendiği ayakkabını alarm sistemini etkisiz hale getirmek için şüpheli şahıs, market içerisindeki diğer reyona giderek çaldığı makas ile ayakkabılara bağlı sistemi etkisiz hale getiriyor. Farklı bir görüntüde ise ayrı bir market poşeti ile işyerine gelen şüphelinin peynir ile kurabiye alarak marketten ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan S.İ. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:07
  1. Konya
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  3. hırsızlık
  4. Pişkin hırsız
  5. elbise çaldı

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