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Giuliano'dan transfer iddialarına cevap!

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Giuliano bir basın toplantısı düzenledi. İşte yıldız oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04
Giuliano'dan transfer iddialarına cevap!

"Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Gerek fizik, gerek taktik, gerek mental anlamda hazırlanıyoruz."

'EN İYİ İKİNCİ SEZONUMU GEÇİRDİM'

"Futbolda mutlu anlarda olduğu gibi hayal kırıklığı da oluyor. Fakat geçen sezon Fenerbahçe'de en iyi ikinci sezonumu geçirdiğim için mutluyum. Ben de Brezilya'yı dışarıdan destekledim ama olmadı. Bundan ders çıkartmamız lazım."

YENİ SEZON İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

"Tabii ki yeni bir sene yeni bir mücadele demek. Ben de her zaman daha iyisini başarmak isterim. Yeni bir hocamız ve yeni bir sistemimiz var, kollektif olarak daha iyi olmamız gerekiyor."

TRANSFER HABERLERİ İÇİN NE DEDİ?

"Sosyal medyadan takip ettim. Brezilya ya da Almanya'dan teklif olduğu yönünde haberler var ama benim ya da menajerimin böyle bir görüşmesi olmadı. Burada mutluyum."

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04
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