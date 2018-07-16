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Giuliano Victor de Paulo'dan taraftara çağrı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Paulo, sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35
Giuliano Victor de Paulo'dan taraftara çağrı

İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden kampta düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Giuliano, sezona en iyi şekilde başlangıç yapabilmek için fizik, teknik, taktik ve mental olarak hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. 

Hakkındaki transfer haberlerini sosyal medyadan takip ettiğini aktaran Giuliano, Brezilya ve Almanya'dan kendisine teklif olduğuna ilişkin haberler çıkmasına rağmen kimsenin menajeriyle iletişime geçmediğini kaydetti. Giuliano, "Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe'de bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 Brezilya Milli Takımı'na çağrılmadığı için çok üzüldüğünü dile getiren Giuliano, "Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak milli takımı destekledim. Dünya Kupası'nı kazanmayı çok istedik ama maalesef kazanamadık. Bundan ders çıkarmamız gerek." diye konuştu. 

Yeni sezondan beklentileriyle ilgili bir soruya Giuliano, "Yeni bir sene bizim için yeni bir mücadele demek. Amacım her zaman bir öncesinden daha iyisini başarmaktır. Yeni bir hocamız, yeni sistem ve yeni bir felsefe var. Ama önemli olan bu sisteme kolektif olarak adapte olabilmektir. Performansımı daha yukarı çıkarmak istiyorum." cevabını verdi.

Taraftarların kombine biletlere ilgisinden memnuniyet duyduğunu aktaran Giuliano, "İnternetten takip ediyorum. Her zaman dediğim gibi taraftarlar bizim 12'nci oyuncumuz. Bizi cesaretlendiriyorlar. Bizi desteklesinler, teşvik etsinler. Başarıya ancak birlikte ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35
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