Girişimlere 450 bin dolarlık destek

Başarılı bulunan 3 girişim; Pulpo AR, Park Palet ve Navlungo ivmelendirme programından faydalanacak. Ayrıca 450 bin dolarlık yardımdan yararlanacak.



‘Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı’yla ilgili açıklamalarda bulunan AKİŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, şunları kaydetti: “Şirketimiz ağırlıklı olarak perakende sektörüne hizmet veriyor. Bu sektörde pandemiyle ivmelenen yeni eğilimleri takip etmek ve gelişen girişimlere yatırım yapmak amacıyla bir program başlattık. Sektöründe öncü olan bu programın hem şirket olarak bizlere hem de girişimlerin kendilerine önemli katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Gelişen girişimlerin de desteği sayesinde Akiş GYO, yeni büyüme alanlarını ve risk unsurlarını kendi iş modellerine entegre ederek faaliyet gösterdiği sektörde öncü olmaya devam edecektir.” Durusoy, ayrıca “Pulpo AR, Park Palet ve Navlungo’nun perakendenin dijitalleşmesindeki adımlarını heyecanla bekliyor, güvenilir ekipleri ve iş planlarına dayanarak başarıya giden yolculuğunda onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.



Programda başarılı olan PULPO AR’ın kurucusu Onur Candan ise “Ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli vizyonu en iyi ve en çok anlayan hatta üzerine katan bir yatırımcı grubuyla iş ortaklığına başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.