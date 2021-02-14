Girişim sermayesi ekosistemine ayrılan kaynak yatırımcısını bekliyor

Türkiye’de yatırımların artırılması için finansal sektörü geliştirici çalışmalar, kredi garanti kurumlarına kaynak aktarımı ve hazine destekli kredi kefalet uygulamasıyla teminat yetersizliği bulunan KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların krediye erişim imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki finansal sistemin geliştirilmesi çerçevesinde, Ar-Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaların devreye sokulması, yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanlarının artırılması hedefleniyor. Finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılırken, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılıyor. Bireysel katılım sermayesine ilişkin yasal altyapı çalışmalarının yürütülmesi ve bu uygulamaların gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Geçen yılki bütçenin yüzde 1'i kullanıldı

Böylelikle teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve yeterlilik kararı verilmiş araştırma altyapıları (AA) gibi merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirlerinin veya şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması, Fintech ekosisteminde Türkiye’yi önde gelen ülkeler arasına sokmak ve erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteğin sağlanması, üniversitelere girişim sermayesi konusunda tecrübe kazandırılması ve bu alanda kendi kendilerini finanse edebilmelerinin önünün açılması amaçlanıyor. Geçen yıl girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için belirlenen 229 milyon 296 bin liralık bütçenin sadece 2 milyon 319 bin 757 lirası (yüzde 1) harcandı. Bu yıl için de 265 milyon 314 bin liralık bütçe ayrıldı.