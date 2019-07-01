Giresunspor'da transfer - Yeşil-beyazlı kulüp, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzaladı



GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzalandığı, transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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