Giresunspor'da play-off planları

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Sinan Akgün, play-off hedeflerine ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Haziran tarihinde yeniden başlayacak sezon için oyuncuların 3 haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Günde çift idman yaptıklarını dile getiren Akgün, ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Play off mücadelesi verdiklerini ve sezonun kalan haftalarında alacakları başarılı sonuçlarla amaçlarına ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Akgün, "Kalan haftalarda 7 maç oynayacağız. Bunlardan beşi kendi saha ve seyircimiz önünde. Bu çok büyük avantaj. Bu fırsatı iyi değerlendirmek arzusundayız. Play off hedefimize ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



