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Giresunspor’da kötü gidişe çare bulunamıyor

Son 3 puanını yaklaşık üç ay önce Karabükspor karşısında elde eden Giresunspor, o günden bu yana galibiyete hasret bir şekilde lige devam ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
Giresunspor’da kötü gidişe çare bulunamıyor

Son 3 puanını yaklaşık üç ay önce Karabükspor karşısında elde eden Giresunspor, o günden bu yana galibiyete hasret bir şekilde lige devam ediyor.


Spor Toto 1. Lig’e büyük umutlarla başlayan Giresunspor, geride kalan 22 haftada sadece 5 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 20 kez havalandıran Çotanaklar, kalesinde ise 28 gol gördü. Atılan 20 golün 11’inde imzası bulunan Abiola Dauda, gol krallığında ikinci sırada yer alırken, düşme potasında 15. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi ise çıkış yolu arıyor.


Son 3 puanını Kardemir Karabükspor karşısında 10 Kasım 2018’de alan yeşil-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı 10 lig maçının 5’inde berabere kaldı, 5’inde ise mağlup oldu.


Lige Metin Diyadin ile başlayan Giresun, 7. haftada tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırarak 9. haftada Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile anlaşmaya vardı.



Yönetim de değişti


Kulübün 27 Aralık 2018’de yapılan olağan genel kurulunda Mustafa Bozbağ’dan başkanlığı alan Sacit Ali Eren, ilk olarak Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret etmiş ve burada Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile görüşerek yolları ayırma kararı almıştı.



Kalpar gitti, Özat geldi


Giresunspor’da Hüseyin Kalpar’ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe 1.5 yıllığına Ümit Özat getirildi ve Giresunspor adına sezonun 3. teknik direktörü oldu. Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarsına iyi başlamak isteyen yönetim, takıma 12 yeni takviye yaptı fakat kötü gidişat durdurulamadı ve takım, Özat yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.


Ligin 20. haftasında Yetiş Yapı Elazığspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Adana’ya gelen yeşil-beyazlılar, burada mini bir kamp yaparak Şanlıurfa’ya geçti. Rakibi ile beraber kalan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Ümit Özat ile de yolar ayrıldı.


Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşması öncesi Adana’da, Adana Demirspor tesislerinde kamp yapan Giresunspor’da karşılaşmanın ardından görevinden ayrılan Özat’ın yerineKemal Kılıç ile anlaşmaya varıldı.


Şu anda 22 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor, Kemal Kılıç yönetiminde oynadığı iki maçta da 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 3 puan hasretini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
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