Giresunspor iç sahada istediğini alamadı





GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup olan Giresunspor, bu sezon iç sahada istediği sonuçları alamadı.

Ligin geride kalan bölümünde yaptığı 30 maçın 15'ini iç sahada oynayan yeşil-beyazlılar, hedeflenen ve arzu edilen performansı sergileyemedi.

Karadeniz temsilcisi, evindeki 15 karşılaşmanın sadece 4'ünü kazanmayı başardı. Sahasında sezonun ilk haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor, üçüncü haftada da Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0'lık skorla geçti.



Giresun ekibi, iç sahada oynadığı son 13 maçta ise sadece iki kez üç puana ulaşabildi. Ligin 12. haftasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etmeyi başaran yeşil-beyazlılar, 25. haftada da Boluspor önünde 3-1'lik skorla güldü.



Sekiz maçta rakiplerine mağlup olan yeşil-beyazlılar, üç karşılaşmada ise berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi, iç sahada 15 puan toplarken, bu maçlarda 15 gol attı, kalesinde 21 gol gördü.

Giresunspor, 30 hafta sonunda topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor.