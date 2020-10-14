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Aktüel Gine Körfezi'nde 9 ayda 132 korsan saldırı gerçekleşti
Aktüel

Gine Körfezi'nde 9 ayda 132 korsan saldırı gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:46:37 -
Gine Körfezi'nde 9 ayda 132 korsan saldırı gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Gine Körfezi'nde 2020'nin 9 ayında ticari gemilere yönelik 132 korsan saldırının düzenlendiği bildirildi.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) tarafından yayımlanan "Gemilere Yönelik Korsan Saldırı ve Silahlı Soygun" raporunda, "2020 yılının 9 ayında 132 korsan saldırı yapıldı ve 85 denizci fidye için kaçırıldı." ifadelerine yer verildi.

Denizcilerin büyük kısmının Gine Körfezi'nde alıkonulduğu, Nijerya, Benin, Gabon, Ekvator Ginesi ve Gana kara sularında da ticari gemilerin saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda, 31 denizcinin de gemilerinde rehin alındığı ifade edildi.

Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ı Gine Körfezi'nde yapılıyor.

BIM verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 119'a çıkmıştı.

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