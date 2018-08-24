‘Gidecek yolumuz var, geleceğe güvenle bakıyoruz’

Alibaba’nın Trendyol’u satın almasının Türkiye’ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirten Erpolat, “Ticaret Bakanlığı’yla birlikte iki yıldır Türk KOBİ’lerini ihracatçı hale getirmeye ilişkin bir projemiz var. Bu proje, Türk KOBİ’lerini ciddi şekilde ivmelendirdi. Şu anda KOBİ tarafında ciddi bir ihracat seferberliği başladı. Amaç; birkaç yıl içerisinde dünyayı Türk KOBİ’leriyle tanıştırmak ve KOBİ’leri global hale getirerek ülkemize döviz girdisi sağlamak. Türkiye hem stratejik olarak bulunduğu konum bakımından hem de köprü vazifesi gördüğü için dünya ticareti içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Biz KOBİ’lerimizin hak ettiği yeri bir an evvel almasını istiyoruz”açıklamasında bulundu.