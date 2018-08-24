‘Gidecek yolumuz var, geleceğe güvenle bakıyoruz’
Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, Alibaba’nın Trendyol’u satın almasının Türkiye’ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirterek, “Gidecek çok yolumuz var. Biz bunu her zaman fırsat olarak görüyoruz. Kesinlikle optimist vaziyetteyiz. Geleceğe daha kararlı ve güvenli bakıyoruz. Türkiye’de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var” dedi.24 Ağustos 2018 Cuma 11:30
Alibaba’nın Trendyol’u satın almasının Türkiye’ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirten Erpolat, “Ticaret Bakanlığı’yla birlikte iki yıldır Türk KOBİ’lerini ihracatçı hale getirmeye ilişkin bir projemiz var. Bu proje, Türk KOBİ’lerini ciddi şekilde ivmelendirdi. Şu anda KOBİ tarafında ciddi bir ihracat seferberliği başladı. Amaç; birkaç yıl içerisinde dünyayı Türk KOBİ’leriyle tanıştırmak ve KOBİ’leri global hale getirerek ülkemize döviz girdisi sağlamak. Türkiye hem stratejik olarak bulunduğu konum bakımından hem de köprü vazifesi gördüğü için dünya ticareti içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Biz KOBİ’lerimizin hak ettiği yeri bir an evvel almasını istiyoruz”açıklamasında bulundu.
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