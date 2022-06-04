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Ekonomi Gıdada stokçuluk yapanlar yanacak!
Ekonomi

Gıdada stokçuluk yapanlar yanacak!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi’nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:21:00 -
Gıdada stokçuluk yapanlar yanacak!

Turan, “Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı’mıza sunduk. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Teklif ile fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor. Ayrıca taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek. Teklif ile yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi de getiriliyor.

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