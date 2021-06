Gıda israfının önüne geçilsin

Buğra Kardan

Gıda israfında gözlenen hissedilir artış endişe uyandırıyor. Hem hükümet hem de dernekler ile vakıflar, tonlarca yiyeceğin ve içeceğin heba olmasını önlemek için teyakkuza geçiyor.

Kritik uyarı

Toplumu tüketim çılgınlığından kurtarmak için gerekli her adımı atan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Aziz Akgül de sürekli gıda tasarrufunun önemini vurguluyor. Akgül, çocuklara ve gençlere ise “Gereksiz harcamalardan kaçınmanızın zamanı geldi, geçiyor. Artık daha ihtiyatlı olmalısınız” diye sesleniyor.

Problem büyük

İsraf sorununa bir an evvel el atılması gerektiğini dile getiren Akgül, “Ülkemizin her yıl milli gelirinin bir bölümü yani 600 milyar lirası buhar oluyor. Bu devasa bir rakam. 600 milyar lirayla 2 milyonu aşkın konut yapılabilirdi. Binlerce hastane, on binlerce okul inşa edilebilirdi. Ve pek çok kadın girişimciye mikro kredi verilebilirdi” ifadelerini kullanıyor.

Duyarlı olmalıyız

Ebeveynlere “Çocuklarınızı tasarruf kültürü noktasında eğitin” ikazında bulunan Akgül, ayrıca “Çok ama çok duyarlı olmalıyız. Örneğin su tüketiminde aşırıya kaçmayan evlatlarımızı ödüllendirmeliyiz. Bu şekilde çocuklarımızın evlerinde ve okullarında israftan kaçınmalarına imkân tanıyabiliriz. Eğitimin önemini kavramalı, çocuklarımızın ve gençlerimizin tasarrufu elden bırakmamaları için var gücümüzle çalışmalıyız” şeklinde konuşuyor.

Çelişkiler söz konusu

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini aktaran Akgül, şunları söylüyor: “Gelir uçurumu giderek artıyor. Bir yanda israf diğer yanda açlık söz konusu. Avrupa ülkelerinde israfın arttığı ortada. Bu ülkelerde çöpe giden yiyeceklerle ve içeceklerle tüm açları doyurmak mümkün. Öbür taraftan şu anda büyükleri ve küçükleri tüketime teşvik edecek reklamlar yapılıyor. Bu reklamlar toplumlara zarar veriyor. Online satış platformları da tüketimi körüklüyor. Evlerde gereksinim duyulmayan ürünlerin saklandığı bir hakikat. E-ticaret israfı arttırabilecek bir alan. Durum vahim ama umutsuz olmanın, karamsarlığa kapılmanın anlamı yok. Tedbir alabiliriz. Tasarruf kültürünü yaygınlaştırabiliriz. ‘Cimri olalım’ demiyorum. Empati yapıp tasarrufu içselleştirerek yaşadığımız evrene değer vermeyi tavsiye ediyorum.”