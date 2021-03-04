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Gündem Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!
Gündem

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!

Aralarında Levent Üzümcü ve Rutkay Aziz gibi Gezi kalkışmasına destek verenlerin de olduğu 262 tiyatrocu, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu için 'bildiri' yayımladı. Sözde sanatçıların imza attığı ortak bildiride kullanılan ifadelerle Boğaziçililer adeta kışkırtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 23:25:00 - 2021-03-04 23:38:10
Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan gruplara, bir destek de aralarında Gezi kalkışmasında boy gösterenlerin olduğu 262 tiyatrocudan geldi. Levent Üzümcü, Genco Erkal, Füsun Demirel, Ezel Akay, Tilbe Saran ve Rutkay Aziz'in içinde bulunduğu isimlerin imzaladığı ortak bildiride Boğaziçilileri kışkırtan ifadeler kullanıldı.

Boğaziçilileri kışkırtma çabası

"Bu kez onlar sahnede, direnişin sahnesinde ve biz onları alkışlıyoruz." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitenin bilim, düşünce ve sanat üreterek topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, sahip olduğu değerler ve demokrasi kültürü sayesinde ülkemizin kültürel ve bilimsel birikimine son derece değerli katkılar sunmuş bir kurumdur. Bu atmosfer sayesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde birçok tiyatrocu, sinemacı, müzisyen ve edebiyatçı yetişmiştir."

'Eylerim polisiye yöntemlerle bastırılması kabul edilemez'

"Bu süreçte öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarının, başlattıkları eylemlerin en doğal hakları olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerinin polisiye yöntemlerle bastırılmaya çalışılması, üniversitenin kapısına kelepçe vurulması, öğrencilerin gece yarısı operasyonlarıyla derdest edilip tutuklanması ve sorumsuzca terörist ilan edilmesi, değerli akademisyenlerimizin itibarsızlaştırılmaya çalışılması, LGBTİ+'ların olmadık hakaretler ile aşağılanması kabul edilemez uygulamalardır. Mücadele eden öğrencilerin ve akademisyenlerin yanındayız."

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