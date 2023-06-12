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Aktüel Gerze Müftülüğü'nden muhteşem icâzet programı Kur’an bülbülleri icazetlerini aldı
Aktüel

Gerze Müftülüğü'nden muhteşem icâzet programı Kur’an bülbülleri icazetlerini aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 16:22:00 -
Gerze Müftülüğü'nden muhteşem icâzet programı Kur’an bülbülleri icazetlerini aldı

Sinop’a bağlı Gerze ilçesinde ilk defa hafızlık eğitimini tamamlayanlar için icazet töreni düzenlendi.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

İlçesi Müftülüğü' nün organize ettiği törende, 9 kız, 7’si erkek toplamda 16 hafıza icazetnameleri verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan merasimde, misafir hocalardan Beştepe Millet Camii İmam-Hatibi Ali Burak Baldöken ve İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen, Kur’an tilavetinde bulundu. Bafra İlçe Müftülüğü Mehteran ekibinin marşlar icra ettiği törende yapılan sema gösterisinin ardından İlçe Müftüsü Bayram Karar ile İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve İlçe Kaymakamı Tekin Dündar birer konuşma yaptı.Daha sonra kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya, programın anlam ve önemi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Gerze Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programa ilçe müftüleri, kurum idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, hafızlık hocaları, dernek ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda Kur’an sevdalısı katıldı.

Kur'an'a ilgi yoğundu

Büyük bir katılım ve ilgi ile takip edilen programda icazet alan 9 kız hafız arasında, Saliha Katakütük, Zeyneb Ekiz, Şevvalnaz Türkan, Medine Kırık, Merve Kırık, Elif Buse Zor, Mervenur Kısa, Elif Baş ve Şeymanur Yoldan isimli öğrenciler vardı.

Hafızlık belgesi alan erkek öğrencilerin isimleri ise şöyle:Bünyamin Mehmet Kopmaz, Yunus Emre Arslan, Bilal Şeker, Eren Öza, Yusuf Efe Çiçek, Yasin Demirbaş, Barış Demirbaş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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