



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, iç saha kayıplarını hep deplasmanlarda telafi ettiklerini belirterek, "Bize yetecek kadar puanı kesinlikle alacağımız inancı içerisindeyim. Bunlardan biri de Gençlerbirliği maçı." dedi.

Ligin 32. haftasında 5 Mayıs Pazar günü lider Gençlerbirliği'ne konuk olacak Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abalı Denizlispor olarak bugüne kadar hep kritik maçlar oynadıklarını, bilhassa iç saha maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını dile getiren İldiz, şunları kaydetti:

"Oyuncu arkadaşlarım gerçekten müthiş efor sarf ettiler. Camiamız bizi inanılmaz destekledi. Biraz iç saha maçlarında onları üzdüğümüzü biliyoruz. Tabii ki bu biraz hem oyun yapımızdan kaynaklanıyor hem özellikle rotasyonda çok oyuncu kullanmadık belli bir kadro ile sürekli devam ettik. Tabii iç saha maçlarına gelen takımların da bize karşı kapalı oynamaları ki, ben hepsini sayabiliyorum. Biz çözseydik yani kimseye bu konuda 'Niye böyle oynadın' diyemeyiz. Bunların da etkisi var. Belki biraz da gerileme oldu. Ama bütün bu iç saha kayıplarını tabii ki hep deplasmanlarda telafi ettik. Kalan son 3 maçımızda da camiayı en işi şekilde temsil edip hedefi yakalayacağımıza inanıyorum."

Ligin boyunun iyice kısaldığının altını çizen İldiz, "3 maç var. Bize yetecek kadar puanı kesinlikle alacağımız inancı içerisindeyim. Bunlardan biri de Gençlerbirliği maçı. Hafta sonu nasıl bir skor çıkar, nasıl bir strateji uygulayacağız her beraber göreceğiz. Gerekli puanları alıp hedefi yakalayacağız." diye konuştu.





- Gençlerbirliği maçı hazırlıkları





Yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, topla devamlılık çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.



