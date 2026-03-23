Gerçek sonradan ortaya çıktı: Hizbullah değil, İsrail topçusu vurdu
İsrail’in kuzeyinde hayatını kaybettiği açıklanan bir çiftçinin ölümüne ilişkin detaylar değişti; olayın Hizbullah saldırısı değil, İsrail ordusunun topçu ateşi sonucu gerçekleştiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Misgav Am yerleşiminden Ofer Moskovitz'in (60) ailesine, Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberde, İsrail ordusunun yürüttüğü askeri soruşturma sonucunda Moskovitz'in yanlışlıkla Lübnan'ın güneyi yerine Misgav Am yerleşimini hedef alan topçu ateşinde öldüğünün doğrulandığı aktarıldı. İsrail basını, Misgav Am yerleşimine düzenlenen tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığını aktarmıştı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğünü açıklamıştı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgeye roket saldırısı düzenlediği iddiasının ardından Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle ölmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını duyurmuştu. Ordu, yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.
Gündem
Dünya
