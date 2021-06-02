Gerçek ortaya çıktı! Ermenistan ölen askerlerinin cesetlerini aylarca orada saklamış

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde tarihi bir zafer elde ederek geri almasının ardından Ermenistan tarafında başta siyasi kriz olmak üzere birçok skandal patlak vermişti.

Plastik torbaların içine konulup saklandı

O skandallardan biri de geçtiğimiz günlerde yayılan bir iddia oldu. Ermenistan yönetiminin Karabağ Savaşı’nda ölen askerlerinin cesetlerini bir depoda tuttuğu öne sürüldü. Ermeni askerlerin cesetlerinin plastik torbalar içinde olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, bu iddiaların doğru olduğunu kabul etti. Bir açıklama yapan Ermeni bakan, halkı kandırdıklarını kabul edip özür diledi.

Kayıp askerlerin aileleri: Meyve dolaplarına koymuşlar

Pazartesi günü erken saatlerde, kayıp askerlerin akrabaları Erivan'daki Heratsi Caddesi'ni kapattı. Protestoculardan biri, 200'den fazla cesedin meyve buzdolapları da dahil olmak üzere farklı yerlerde gizlice saklandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.