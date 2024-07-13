  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenomen çiftler tutuklandı!

“Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı

Türk Boğazlarını devre dışı bırakmayı planlıyorlardı! Türkiye’ye 1059 zırhlı araç siparişi verdiler

Engellilere 'otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! İlan ettiler

Türkiye'den gönderilen biberlerde tespit edildi! Tamı tamına 45 kat fazla... Hemen iade ettiler

Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Türkiye Petrolleri resmen satıldı! Yeni sahibinden ilk açıklama geldi

Husiler katil İsrail destekçilerini affetmiyor! Bir gemiyi daha hedef aldılar

Almanya Başbakanı Scholz uzun menzilli füze kararını destekledi
Sağlık Gerçeği şifa iken sahtesi kanser ediyor!
Sağlık

Gerçeği şifa iken sahtesi kanser ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 11:06:00 -
Gerçeği şifa iken sahtesi kanser ediyor!

Son zamanlarda sahte zeytinyağı vakaları artarken, bu durum hem tüketicilerin sağlığını hem de zeytinyağı üreticilerinin itibarını tehdit ediyor. Peki, sahte zeytinyağını nasıl ayırt edebiliriz? Bu sorunun cevabı oldukça önemli, zira sahte zeytinyağı kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Son zamanlarda sahte zeytinyağı vakaları artarken, bu durum hem tüketicilerin sağlığını hem de zeytinyağı üreticilerinin itibarını tehdit ediyor. Peki, sahte zeytinyağını nasıl ayırt edebiliriz? Bu sorunun cevabı oldukça önemli, zira sahte zeytinyağı kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Sahte Zeytinyağının Zararları:

Kanser Riski: Sahte zeytinyağları genellikle rafine edilmiş bitkisel yağlar ile zeytinyağı karıştırılarak üretilir. Rafine yağlar, yüksek oranda trans yağ içerir ve bu yağlar kanser riskini önemli ölçüde artırır.

Kalp Hastalıkları: Sahte zeytinyağları, kolesterol ve trigliserit seviyelerini yükselterek kalp hastalıklarına yol açabilir.
Sindirim Sorunları: Sahte zeytinyağları, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim problemlerine neden olabilir.
Alerjik Reaksiyonlar: Sahte zeytinyağlarında bulunan kimyasallar, alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Sahte Zeytinyağını Nasıl Ayırt Ederiz:

Tadına Bakın: Gerçek zeytinyağı, acımsı ve hafif meyvemsi bir tada sahiptir. Sahte zeytinyağı ise genellikle boğazda yanma hissi ve metalik bir tat verir.
Koklayın: Gerçek zeytinyağının kendine özgü farklı ve güzel bir kokusu vardır. Sahte zeytinyağı ise genellikle kokusuzdur veya kimyasallara benzeyen bir kokusu vardır.
Donma Noktasını Kontrol Edin: Gerçek zeytinyağı 0°C ile -6°C arasında donar. Sahte zeytinyağı ise daha yüksek sıcaklıklarda donar.
Su Testi: Bir bardağa ılık su koyun ve üzerine bir damla zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı su yüzeyinde kalacak ve baloncuklar oluşturacaktır. Sahte zeytinyağı ise suyla karışacak ve dibe çökecektir.

Laboratuvar Testi: En kesin yöntem, zeytinyağınızı bir laboratuvarda test ettirmektir.
Sahte Zeytinyağından Nasıl Korunabiliriz:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenilir Markalardan Alışveriş Yapın: Bilinen ve güvenilir markalardan zeytinyağı satın alın.
Ambalajı Kontrol Edin: Zeytinyağı şişesinin kapağının sağlam ve tıpasının bozulmamış olduğundan emin olun.
Fiyat Karştılaştırması Yapın: Gerçek zeytinyağı ucuz olamaz. Fiyatı çok düşük olan zeytinyağlarından şüphelenin.
Alışveriş Yaptığınız Yeri Araştırın: Zeytinyağı satın almadan önce mağazanın güvenilirliğinden emin olun.
Tüketicilere ve yetkililere büyük görev düşüyor:

Tüketiciler bilinçli olmalı ve sahte zeytinyağı satın almaktan kaçınmalıdır.
Yetkililer, sahte zeytinyağı üreten ve satanlara karşı caydırıcı cezalar uygulamalıdır.
Unutmayın! Sağlığınız her şeyden önemlidir. Aldığınız zeytinyağının gerçek olduğundan emin olun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23