Gerçeği kameraya bakınca öğrendi

Çankırı’da yaşayan Enis Yılmaz, kirlenen yatağını yıkattırmak için yıkamacıya götürdü. Yatağının yıkanmasının ardından kuruması için binasının önüne koyan Yılmaz, saatler sonra kontrol etmek istediği yatağının yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yılmaz, yatağının bir şahsın yatağı binanın önünden aldığını görünce şoke oldu. Yatağı alan şahsın, atılmış olabileceğini düşünerek almış olabileceğini düşünen Yılmaz, şikayetçi olmayacağını söyledi.

Yaşanan olayı anlayan Yılmaz, “Evde kullandığım yatağı kirlendiği için yıkatmaya karar verdim. Yıkamacı da yıkattıktan kuruması için binanın önüne koydum. Saatler sonra kurumuş mu diye kontrol edeyim derken yatağın orada olmadığını fark ettim. Aklıma kameralara bakmak geldi. Kameralara baktığımda birisinin alıp götürdüğünü gördüm” dedi.

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