Genelkurmay Başkanı'ndan Kassam Tugayları'na: 'Bedeli ne olursa olsun yanınızdayız'

Dünya

Yemen Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Medani, eğer siyonist rejim Gazze'ye saldırıyı yeniden başlatırsa Yemen'in işgalin derinliklerine operasyonlar düzenleyeceğini ve Kızıldeniz ile Arap Denizi'nde siyonist rejim gemiciliğine yasak getirileceğini bildirdi.

Yemen Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Medani, eğer siyonist rejim Gazze'ye saldırıyı yeniden başlatırsa Yemen'in işgalin derinliklerine operasyonlar düzenleyeceğini ve Kızıldeniz ile Arap Denizi'nde siyonist rejim gemiciliğine yasak getirileceğini bildirdi.

Yemen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf el-Medani, HAMAS'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'na gönderdiği mesajda, "Eğer düşman Gazze'ye yönelik saldırıyı yeniden başlatırsa, Yemen'in askeri operasyonları işgalin derinliklerine ulaşacaktır" dedi ve Yemen'in Kızıldeniz ile Arap Denizi'nde siyonist rejime yönelik deniz seyrine yeniden yasak koyacağını bildirdi.

El-Medani mesajında HAMAS'a desteğini yineleyerek, "Sizlerle antlaşma ve söz verme hususunda beraberiz; zafer sevincinizi paylaşıyor, kayıp anlarınızda sizlerle yas tutuyoruz; bedeli ne olursa olsun fedakârlıklarla yanınızda olacağımızı teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay başkanı ayrıca Kassam Tugayları'nı "inançla donanmış en güçlü direniş örneğini sundukları" ve "gücün, paranın ve teknolojinin en güçlü imparatorluklarını mağlup ettikleri" için övdü. Mesaj, HAMAS'ın şehitlerine yapılan taziyeyi de selamlayarak Yemen ile HAMAS arasındaki ideolojik ve cihadî bağların derinliğine dikkat çekti.

Daha önce Ensarullah lideri Abdülmelik el-Husi de bölgedeki yeni bir mücadeleye hazırlıklı olunması çağrısında bulunmuş; bölgede işgal altında süregelen durumun istikrarı baltaladığını ifade etmişti.

