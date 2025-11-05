  • İSTANBUL
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Katar'a çıkarma
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Katar'a çıkarma

Yeniakit Publisher
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar ziyareti kapsamında çeşitli komutanlıkları ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar resmi ziyareti kapsamında; Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını (KTBMK), Dukhan’da konuşlu KTBMK Türk Deniz Unsur Komutanlığını ve Umm Al Houl’da konuşlu KTBMK Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu” ifadelerine yer verildi.

