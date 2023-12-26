Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 2024 sonuna kadar bu haktan yararlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların, 2024 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini duyurdu.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, GSS prim borcu olan vatandaşların, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini duyurdu.
Bakan Koca konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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