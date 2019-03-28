Genel Merkezi Malatya’da bulunan ASMYD 5 şehre atama yaptı

Genel merkezi Malatya’da bulunan ve kuruluş aşamasını geçtiğimiz günlerde tamamlayan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) aralarında Ankara’nın da bulunduğu 5 şehre temsilci ataması yaptı.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği, yönetim kurulu kararıyla Ankara, Sivas, Elazığ, Adıyaman ve Elazığ’a temsilci atamasını gerçekleştirdi. ASMYD Genel Merkezi tarafından yapılan atamayla Ankara’da Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Adnan Fişenk, Elazığ’da Mehmet Duman, Manisa’da aynı zamanda Demokrat ve Yazarlar Derneği başkanlığı da yapan Hakan Özen, Adıyaman’da Zeynal Boz, Sivas’ta ise aynı zamanda Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti başkanlığı da yapan Naci Yıldız görevlendirildi.

Atamalarla ilgili konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, “Derneğimiz Türkiye çapında önemli bir görevi icra etmek için kuruldu. Bu da sporun asli görevi olan kaynaştırma, dostluk köprüleri ve centilmenlik olgularını geniş kitlelere benimsetmektir elbette. Bu anlamda derneğimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız çok değerli isimleri genel kurulumuzun da kararıyla görevlendirdik. İnşallah aynı çatı altında güzel işlere imza atmayı en samimi duygularımla temenni ediyorum. Atamaları yapılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.