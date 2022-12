Gençlik sırrına sahip! Bir haftada 10 yaş gençleştiriyor

Kolajen azalması, yaşlanma, saç ve ciltte sorunlara neden oluyor. Yediğimiz bazı yiyecekler, kolajen etkisi yaratarak daha genç ve cildinizin sağlıklı görünmesini sağlıyor. İlaçlardan kullanmak yerine doğal yollarla, belli besinleri düzenli olarak tüketerek bu etkiyi yaratabilirsiniz.

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. Kolajen, insanlarda ve hayvanlarda deri ve bağ dokularında bulunan ana yapısal proteinler için genel bir terimdir ve insan vücudundaki proteinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Bitkiler ayrıca kolajen içerir. En az 29 çeşit kolajen vardır. İnsanlarda esas olarak Tip I-III vardır.

Tip I esas olarak deride, tendonda, damar sisteminde, organlarda ve kemikte bulunur.

Tip II kıkırdakta ve

Tip III retiküler liflerdedir (bağ dokusunda ince dallanan lifler).

KOLAJEN SEVİYELERİ DÜŞTÜĞÜNDE NE OLUR?

Kollajen cilde ve saça yardımcı olur mu? Yaşlanmayla birlikte vücudun kolajen üretimi önemli ölçüde azalır. Bu olduğunda, cildinizin elastikiyetinde ve epidermal kalınlığında bir azalma olur. Cilt hasarına ve kırışıklıklara yol açar. Kolajendeki azalmalar ayrıca daha sert ve az esnek bağlara, kasların küçülmesine ve zayıflamasına, eklem ağrısına, osteoartrite ve gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Düşük kolajen saç büyümesini azaltabilir ve saçın incelmesine katkıda bulunabilir.

KOLAJEN TAKVİYELERİ GÜVENLİ MİDİR?

Çoğu kolajen takviyesi, tabletlere, kapsüllere ve toza dönüşmesini kolaylaştıran hidrolize kolajen oluşturmak için hidrolize edilir. Bazı takviyeler, kolajen enjekte edilmiş içecekler ve yenilebilir yiyecekler olan aşılanmış gıdalardır. Bazı diyetisyenlere göre günde 20 gramdan fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Kemik suyu takviyesi, takviye olarak kullanılan bir trend. Ancak son veriler, içindeki kolajenin çok iyi emilmeyeceğini gösteriyor. Satın almadan önce bu malzemeleri kontrol edin. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.

TAKVİYE Mİ YOKSA GIDA MI?

Uzmanlar, kolajenin cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynadığını söylüyor. Kolajen; cilde yapısını ve esnekliğini veren proteindir. Birçok kolajen türü vardır, ancak vücudumuz esas olarak tip 1, 2 ve 3'ten oluşur. Bunları yaşlandıkça üretiyoruz.

VÜCUDUNUZUN KOLAJEN ÜRETMESİNİ SAĞLAYAN GIDALAR

Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cilt hedefleriniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

KEMİK SUYU

Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayacağını bulsa da bu seçenek kulaktan kulağa açık ara en popüler olanıdır. Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajen çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzetlendirmek için baharat ekleyebilirsiniz. Beslenme uzmanları; Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin maddesi içerdiğini söylüyor. Ancak, diğer malzemelerle birlikte kullanılan kemiklerin kalitesi nedeniyle her kemik suyu farklıdır diye ekliyor. Et suyunuzun kalitesini garanti etmek için, iyi bir kasaptan aldığınız kemikleri kaynatıp kendinizin doğal olarak yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

TAVUK

Kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Herkesin en sevdiği beyaz et, bol miktarda malzeme içerir. Eğer bütün bir tavuğu kestiyseniz, kümes hayvanlarının ne kadar bağ dokusu içerdiğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu dokular tavuğu zengin bir kolajen kaynağı yapar.

YUMURTA AKI

Yumurtalar diğer birçok hayvansal ürün gibi bağ dokuları içermese de, yumurta akıları vardır. Büyük miktarlarda prolin, kolajen üretimi için gerekli amino asitlerden biridir.

BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Diğer hayvanlar gibi balıklar ve kabuklu deniz ürünleri de kolajenden yapılmış kemiklere ve bağlara sahiptir. Bazı insanlar deniz kollajeninin en kolay emilenlerden biri olduğunu iddia etti. Ancak öğlen ton balıklı sandviç veya akşam yemeği somonu kolajen alımınıza kesinlikle katkıda bulunsa da, balık etinin daha az arzu edilen kısımlardan daha az kolajen içerdiğini unutmayın. Balığın kafa, pul veya göz küresi gibi kolajen bakımından en yüksek olan kısımlarını tüketme eğilimindeyiz. Yapılan araştırmalar, kolajen peptitleri için bir kaynak olarak balık derisini kullanmışlardır.

NARENCİYE

C vitamini önemli bir rol oynar. Pro kolajen üretimi, vücudun öncüsü bu nedenle yeterli miktarda C vitamini almak çok önemlidir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgiller bu besinle doludur. Kahvaltıda kavrulmuş greyfurt deneyin veya salataya portakal dilimleri ekleyin.

SARIMSAK

Sarımsak, patates kızartmanıza ve makarna yemeklerinize lezzetten fazlasını katabilir. Kolajen üretimini de artırabilir. Özellikle sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir. Bununla birlikte, ne kadar tükettiğinizin önemli olduğunu not etmek önemlidir. Kolajen faydalarından yararlanmak için muhtemelen çok fazlasına ihtiyacınız var diye ekliyor. Ancak birçok faydasıyla birlikte , sarımsakları düzenli beslenmenizin bir parçası olarak kabul etmeye değer. İnternette dedikleri gibi: Sarımsağı seviyorsanız, bir tarifte ölçüyü alın ve ikiye katlayın.

DOMATES

Bir başka gizli C vitamini kaynağı olan bir orta boy domates, kolajen için bu önemli besinin neredeyse yüzde 30'unu sağlayabilir. Domatesler ayrıca büyük miktarda likopen içerir. Bu da güçlü bir cilt desteği için antioksidan açısından çok zengin.