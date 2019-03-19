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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu Manisa’da

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, bir dizi program çerçevesinde Manisa’ya geldi.

19 Mart 2019 Salı 10:10
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu Manisa’da

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, bir dizi program çerçevesinde Manisa’ya geldi.


Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Öztürk, Topoğlu’na Manisa ürünlerinin yer aldığı sepeti hediye etti. Topoğlu, ziyaretleri kapsamında gençlik liderleri ile bir araya gelip, istişarelerde bulunurken, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’ne yapımı planlanan Gençlik Merkezi Projesi ile ilgili Öztürk’ten bilgi aldı.



Kula’da şehitliği ziyaret etti, öğrencilere hediyeler verdi


Daha sonra Kula Şehitliği’ni ziyaret edip, şehitlerimiz için dua eden Topoğlu, ilçede düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anma Programı’na katıldı ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Ardından da gazilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a tablo hediye eden Topoğlu, sırasıyla Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu, Rafet Üçelli İlkokulu ve Ortaokulu, Zafer İlkokulu ve Kavacık İlkokulu’nu ziyaret ederek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gönderdiği hediyeleri öğrencilere takdim etti. Topoğlu ayrıca 75. Yıl, Turgutlu Şehit Artug ile Şehzadeler Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek, gençlerle de sohbet etti. Hafta içinde Manisa’da temaslarda bulunacak olan Topoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula’da organize edilecek Spor Panayırı ve konserlere katılacak.



Vali Deniz, Topoğlu’nu ağırladı


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Gençlik Merkezleri Müdürleri ile Vali Ahmet Deniz’e de nezaket ziyaretinde bulundu.


Yoğun çalışmaları arasında kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz’e teşekkür eden Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, kendisinin bir dizi incelemelerde bulunmak için Manisa’ya geldiğini belirterek Manisa’daki çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Vali Ahmet Deniz de ziyaretleri nedeniyle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyarette Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu Vali Ahmet Deniz’e hat sanatı tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:10
  1. sanat
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