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Siyaset Gençliğinizi çalanlar, sizden yetki istiyorlar!
Siyaset

Gençliğinizi çalanlar, sizden yetki istiyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Gençliğinizi çalanlar, sizden yetki istiyorlar!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-09-01 11:41:00 - 2022-09-01 12:36:09
Gençliğinizi çalanlar, sizden yetki istiyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin yıllarca mütedeyyinlere yaptığı zulümleri hatırlatarak, dindar öğrencilere gençliklerinin ellerinden alındığını vurguladı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu değil..

AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan değil.

İmam Hatip mezunlarından bir kişi değil..

Başörtü yasaklarından mazlum olmuş bir öğrenci, bir anne değil..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor:

“Hepinizin gençliği çalındı”..

Devam ediyor CHP Genel Başkanı:

“Başörtülüsü, şortlusu, imam hatiplisi, inançsızı, inançlısı... Kim olursanız ve ne olursanız olun, tek bir ortak noktanız var... Hepinizin gençliği çalındı.”

Öylesine rahat ki..

Öylesine net ki..

Dersiniz ki, iki yıl önce kurulan bir partinin..

O günlerde siyasete atılan bir genel başkanı konuşuyor..

“Hepinizin gençliği çalındı” derken..

Partisinin sorumlu olmadığı dönemlerden bahsediyor..

Kendisinin sorumlu olmadığı dönemlerden bahsediyor..

Kendisinin siyasete atılmadığı yıllardan bahsediyor..

Bu ülkede başörtülülerin gençliği çalınır iken..

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Yorumlar

emekli

bulunduğumuz duruma ''aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık'' denir.

Yom

CHP en son ne zaman iktidardı? Ben doğmamıştım, belki siz bile doğmamıştınız. Şu an kendinden olmayana zulmü yapan kim? Bugünün Yezid’i kim? Bırakın 50 sene öncesini, bugünkü adaletsizliğe, berbat ekonomiye bakın. Aklınız fikriniz geçmişte. Ne nefretmiş arkadaş sizdeki.
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