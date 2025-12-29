Gençleri tehdit eden bel ağrısı: Ankilozan spondilit

Bel ağrısı denince akla genelde ileri yaş hastalıkları veya bel fıtığı gelir. Ancak Ankilozan Spondilit, tam tersine gençlerin hastalığıdır. Omurga ve büyük eklemleri tutabilen kronik iltihaplı bir hastalık olduğunu belirten Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Ertürk, hastalığın sinsi ilerlediğini ve tedavi edilmezse omurgada kalıcı hareket kısıtlılığına (kamburluk vb.) yol açabileceğini vurguladı.

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Hastalığın omurga ve özellikle sakroiliak eklemi ile omuz, kalça gibi büyük eklemleri tuttuğunu belirten Dr. Ertürk, “Ülkemizde sıklığı binde 1-2 civarında değişiyor ve daha çok 20-40 yaş arası genç erişkinlerde görülüyor. Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla ortaya çıkıyor” dedi. Hastalığın genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel tetikleyicilerle birlikte bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek kendi dokularına saldırmaya başladığını ifade eden Dr. Ertürk, bu tetikleyiciler arasında enfeksiyonlar, mevsim geçişleri, sigara, stres, beslenme, obezite ve D vitamini eksikliğini saydı.

3 AYDAN UZUN SÜREN BEL AĞRILARI

Ankilozan Spondilit’in en önemli belirtisinin 3 aydan uzun süren bel ağrısı olduğunu dile getiren Dr. Ertürk, “Bel ağrısı 40 yaş öncesinde başlar, dinlenmekle ortaya çıkar, hareketle azalır ve ağrı kesici ilaçlara iyi yanıt verir. Sabahları 30 dakikayı geçen tutukluk da sık görülen bir bulgudur. Hastalarda gözde üveit atakları, ağızda aftlar, ciltte sedef bulguları, bağırsakta kronik ishal, eklem ağrısı, diz ve ayak bileğinde hassasiyet, topuk ağrısı, halsizlik ve gece terlemesi gibi belirtiler de görülebilir” diye konuştu.

TEDAVİ VE YAŞAM KALİTESİ

Hastalığın ilerlemesini engellemek ve yaşam kalitesini artırmak için iltihabı önleyici ilaçlar ve biyolojik tedaviler kullanıldığını belirten Dr. Ertürk, “Düzenli egzersizler hareket kısıtlılığını yavaşlatır ve omurganın esnekliğini korumaya yardımcı olur. Sigara mutlaka bırakılmalı ve vitamin takviyeleri ihmal edilmemelidir. Düzenli doktor kontrolleri de tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ankilozan Spondilit erken tanı ve teşhis ile yönetilebilen bir hastalıktır. Bel ağrısı 40 yaş öncesi başlayan ve dinlenmekle artan kişiler mutlaka bir uzmana başvurmalıdır” şeklinde konuştu.