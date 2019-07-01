Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha - Başkent ekibi, 27 yaşındaki futbolcu Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

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