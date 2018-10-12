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"Gençler için sonuca bakmadan risk aldım"

Hazırlık maçında Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Lucescu, "Gençler için sonuca bakmadan risk aldım. Gelecekleri için çok iyiydi." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 09:27
"Gençler için sonuca bakmadan risk aldım"

Hazırlık maçında Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, "Gençler için sonuca bakmadan risk aldım. Gelecekleri için çok iyiydi." dedi. Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya karşılaşmasından önce Bosna Hersek ile çok iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

"Gençler için sonuca bakmadan risk aldım"

Rusya ile 3 gün sonra zor bir maça çıkacaklarını belirten Rumen teknik adam, "Maçın ritminden memnunum. İki ekibin de güçleri eşitti. Rakip oyuncular yaklaşık 5 yıldır birlikte oynuyor. Bugün Okay çok iyi oynadı. Çağlar, kendi takımında 1 dakika süre alamadı ama bugün iyiydi. Bu maçlar bu oyuncular için iyi deneyim oluyor. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım. Gelecekleri için çok iyiydi. Ertuğrul, Mert ve Berkay için çok mutluyum. Bunlar Türk Milli Takımı'nı inşa edeceğimiz gençler." diye konuştu.

"Cengiz ve Hakan'dan artık gol atmalarını bekliyoruz"

Rusya ve Bosna Hersek maçının aynı seviyede olduğunun altını çizen Lucescu, şöyle devam etti:

"Rusya'ya gücümüzü bilerek gidiyoruz. Bu maçın bize çok yardımı oldu. Rusya'ya karşı ilk maçta iyi oynadık ve oyunun hakimiydik. Yazık ki az gol attık. Cengiz ve Hakan'dan artık gol atmalarını bekliyoruz. Ceza sahasında daha bitirici olmalarını bekliyorum. Defans oyuncularından bunu bekleyemem. Cenk kendi ekibinde şimdilik az oynuyor. Mental olarak hazır olması lazım."

Mircea Lucescu, şu değerlendirmede bulundu:

"Soçi'ye kazanmak için gidiyoruz. Bu bizim için en iyi çözüm olacak. Ekibimden memnunum. Her maç daha iyi oynuyoruz. Sanıyorum ki Avrupa'nın en geç ekibiyiz ve her maç üzerine koyarak gidiyoruz."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:27
  1. teknik direktörü Mircea Lucescu

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