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Gençken insanın başında kavak yelleri esiyor

Dilimizdeki “Gençken insanın başında kavak yelleri esiyor” sözü araştırma sonucuyla adeta doğrulandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:42
Gençken insanın başında kavak yelleri esiyor

Sociological Review dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yaşlandıkça kendine güven ve mutluluk artıyor. Kadınlar erkeklerden, beyazlar da siyahlardan daha mutlu olmayı becerebiliyor. Yani gençken bizim meşhur deyimimizle; kafamızda kavak yelleri esiyor; mutluluğu ıskalıyoruz.

Chicago Üniversitesi Araştırma Merkezi’nin yıllardır yaptığı anketlerin sonucunu değerlendiren sosyolog Yang Yang, “mutluluğun, yaşla birlikte geldiğini” belirtti.

Yaşlanmaktan korkma mutluluğu yakala

Yang, araştırmanın, mutluluğa katkıda bulunan kendine güven ve benzeri özelliklerdeki gelişmenin yaşla birlikte arttığı tezini teyit ettiğini söyledi.

Araştırma çerçevesinde 32 yıl boyunca her yıl 1500 ila 3000 kişiden kendilerini mutlu hissedip, hissetmedikleri, “çok mutlu, epey mutlu veya pek mutlu değil” seçenekleriyle ifade etmeleri istendi.

Yaş yükseldikçe mutlu olduğunu söyleyenlerin sayısının arttığı görüldü..

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:42
  1. gençlik
  2. kavak yelleri

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