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Genç tenisçiden önemli başarı

- Melisa Ercan, gençler kategorisinin dünyadaki en önemli turnuvalarından Orange Bowl'da şampiyon oldu

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:41
Genç tenisçiden önemli başarı


ANKARA (AA) - Milli tenisçi Melisa Ercan, gençler kategorisinin dünyadaki en önemli turnuvalarından Orange Bowl'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'de düzenlenen organizasyonda 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden 2005 doğumlu Melisa, finalde Kanadalı Victoria Mboko ile karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Melisa, bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen şampiyonada 14 yaş altı kategorisinde kupanın sahibi oldu. ABD'de set kaybetmeden mutlu sona ulaşan Melisa, bu yılki beşinci tekler zaferini elde etti.

Orange Bowl, gençlerde grand slam organizasyonlarının ardından en prestijli turnuvaların başında geliyor.

Dünya yıldızlarının gençlik dönemlerindeki uğrak noktalarından olan Grade A seviyesindeki Orange Bowl, erkeklerde Roger Federer, Stefan Edberg, Björn Borg, Andy Roddick, Dominic Thiem, kadınlarda ise Chris Evert, Caroline Wozniacki, Anna Kournikova, Elena Dementieva gibi şampiyonlar çıkardı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:41
  1. ABD
  2. Melisa Ercan
  3. Orange Bowl
  4. tenis

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