Genç nesli zehirleyen dernekler kapatılmalıdır!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Cinsel eğitim adı altında, çocuklara ahlaksızlığı ve edepsizliği aşılayan, genç dimağları zehirleyerek LGBTİ’li sapkınların düşüncelerini empoze etmeye çalışan Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) hakkında İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kapatma davası 2 Kasım’a ertelendi. TTM ve onun gibi sapkın derneklerin bir an önce kapatılması için Mil-Diyanet Sen çağrıda bulundu.

“Gençliğimizi zehirleyen yapılanmalara izin verilmemeli”

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, “Türkiye’de bu derneklerin kapatılması ve faaliyetlerin yasaklanması için büyük çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık iki yıldan beri onlarla mücadele ediyoruz. TTM gibi çok dernek adı altında bu tür faaliyetler gösteren dernekler var. Bu sözde derneklerin adı da bildiğimiz kadarıyla hükümetimizde var. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da, bu derneklerin ne olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Hatta bunların dışarıdan fonlanan kuruluşlar olduğunun da altını çiziyor. Dolayısıyla TTM ve benzeri kuruluşlar hakkında bu kadar bilgi varken, yaptıkları bu kadar ayyuka çıkmışken onlara karşı herhangi bir adım atmamak yanlış olur. Hangi isim adı altında olursa olsun gençlerimizi zehirlemeyi kendine amaç edinen bu tip yapılanmalara izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

“Karar bir an önce verilmelidir”

Şu anda ülkemizin en büyük sorununun maddi tahribat olmadığını söyleyen Gül, “Ülkemizin en büyük sorunu manevi tahribattır. Bu tahribatın başında da bu sözde dernekler geliyor. TTM ve benzeri dernekler toplumu bozmaya and içmiş, ahlaki ve manevi değerlere savaş açmıştır. Bu ve benzeri dernekler bir an önce kapatılmalıdır. TTM hakkında açılan kapatma davasının ertelenmesinin kimseye bir faydası yoktur. Kamu vicdanını rahatsız eden bu sözde dernek hakkında karar bir an önce verilmelidir. Bunlar 1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılıp, polisimizi mukavemet edecek kadar ileri gidebiliyorlar. Sosyal medyayı ve diğer mecraları en aktif şekilde kullanarak gençlerimizi, aile yapımızı bozmayı kendilerine ulvi bir görev olarak benimsemişlerdir. Terörle nasıl kararlı bir şekilde mücadele ediyorsak, bu derneklerin kapatılması için de sonuna kadar mücadele edilmelidir” diye konuştu.