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Genç MÜSİAD Startup Roadway Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Startup Roadway Proje Yarışması’nda ödül alan isimler açıklandı

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
Genç MÜSİAD Startup Roadway Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Genç girişimci sayısını artırmak ve gençlere yönelik yatırımları teşvik edebilmek amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Startup Roadway Proje Yarışması’nda ödül alan isimler, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

MÜSİAD açıklamasına göre, ilginin son derece yoğun olduğu yarışmada, birbirinden yenilikçi ve inovatif projeler yarıştı.

Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsmail Demir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, genç girişimci sayısını ve gençlere olan yatırımı artırabilmek için neler yapılması gerektiğini anlatırken, gençlerin, ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe de, fikir ve projelerinin her zaman takipçisi olmaları durumunda başarı kaçınılmaz tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, programın jüri üyeliğinde; Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören, Genç MÜSİAD 7. Dönem Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve Fonluyoruz.com Üst yöneticisi (CEO) Hasan Bünül gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Genç MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda ödül alan genç girişimciler ve ödüle layık görülen projeleri şöyle sıralandı:

"Birinci: Muratcan Budak - Yapay Zekâya Sahip Asistanı Olan Akıllı Ev Otomasyon Sistemi

İkinci: Emine Yılmaz - Yeni Nesil Bitkisel Havyar

Üçüncü: Alper Sak - İnsansız Tarım ve Hayvancılık."

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
  1. Genç MÜSİAD
  2. Startup Roadway Proje Yarışması

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