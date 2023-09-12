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Kültür - Sanat Genç Birikim'in 255’inci sayısı bayilerde
Kültür - Sanat

Genç Birikim'in 255’inci sayısı bayilerde

Yeniakit Publisher
2023-09-12 10:48:00 -
Genç Birikim'in 255’inci sayısı bayilerde

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Eylül 2023 (255’inci) sayısı çıktı.

LEVENT SONAT

Bu sayıda, araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “6-7 Eylül Olayları Bir Kontr-Gerilla Tertibi İdi” başlıklı yazısında; 6-7 Eylül Olaylarıyla ilgili tarihi gerçekleri ortaya çıkarmış.
Bu ay dosya konusu, “Müslümanca Eğitimin Yolları (Sorunlar-Çözümler)” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Mehmet Can Giyik, Rüveyde Bera Pala, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “Müslümanca Eğitim” konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Cefai Demirel’in “Yaşama Gayemiz Nedir?”, Emrah Doğru’nun, “İlim ve İlmin Değerini Bilmek”, Yasin Tekin’in “Kanaralaşmak II” başlıklı yazıları ile İsmail Ceylan’ın “Osmanlı Dönemini Yok Saymak Araplara Bir Fayda Sağlamadı” başlıklı çevirisi yer almış.

www.gencbirikim.net
[email protected]
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