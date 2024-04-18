  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evrim safsatasına geçit vermeyin

Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Hastane randevularında yeni uygulama

Katar’dan beklenmedik Hamas çıkışı! “İstismar ediyorlar” deyip duyurdular: Gözden geçireceğiz

O ilimizde resmen hazine bulundu! Hala keşfedilemeyen kısmı da var: 1 gramını bulan köşeyi dönecek

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara’nın Yeşilçam film gibi hüzünlü hayat hikayesi

Ödeme şartları belli oldu! Avantajlı arsalar satışa çıkıyor

Dünyanın en sert atmosferine sahip 10 stadı: İlk sırada Türkiye var

Belediye kasasından Anıtkabir ziyareti! “Lale Devri”ni gerçekte kim yaşıyor?

MİT ve Emniyet'ten DHKP/c operasyonu: Fehmi Oral Meşe yakalandı

İsrail öldürsün sen sus! Şirketlere işte böyle baskı yapılıyor
Kültür - Sanat Genç Birikim dergisinin Nisan 2024 (262’nci) sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisinin Nisan 2024 (262’nci) sayısı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 13:47:00 -
Genç Birikim dergisinin Nisan 2024 (262’nci) sayısı çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Nisan 2024 (262’nci) sayısı çıktı.

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Nisan 2024 (262’nci) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “Kıbrıs’ta Siyonist İşgal” başlıklı yazısında; Siyonistlerin Kıbrıs’ta da Filistin’de olduğu gibi aynı yöntemle toprak elde etme planlarını ortaya çıkarmış.

Bu ay dosya konusu, “İslam, Toplum, Ümmet ve Dünya Milletleri” olarak belirlenmiş. Emrah Doğru, Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “İslam ve Ümmet” konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Mehmed Alagaş’ın “Aynalar ve İnsanlar” kitabından alıntılanan “Hoş Gittin Ramazan” başlığını taşıyan yazısı, Taşkın Önel’in “İnsana Ağıt” başlıklı şiiri, İsmail Ceylan’ın “Beyt Daras ve Gazze: Soykırıma Karşı Nesilden Nesile Aktarılan Bir Mücadele Hikâyesi” başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz. www.gencbirikim.net [email protected]
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23