Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Nisan 2024 (262’nci) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “Kıbrıs’ta Siyonist İşgal” başlıklı yazısında; Siyonistlerin Kıbrıs’ta da Filistin’de olduğu gibi aynı yöntemle toprak elde etme planlarını ortaya çıkarmış.

Bu ay dosya konusu, “İslam, Toplum, Ümmet ve Dünya Milletleri” olarak belirlenmiş. Emrah Doğru, Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “İslam ve Ümmet” konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Mehmed Alagaş’ın “Aynalar ve İnsanlar” kitabından alıntılanan “Hoş Gittin Ramazan” başlığını taşıyan yazısı, Taşkın Önel’in “İnsana Ağıt” başlıklı şiiri, İsmail Ceylan’ın “Beyt Daras ve Gazze: Soykırıma Karşı Nesilden Nesile Aktarılan Bir Mücadele Hikâyesi” başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz. www.gencbirikim.net [email protected]

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