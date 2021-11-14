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Kültür - Sanat Genç Birikim Dergisinin Kasım 233’üncü sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim Dergisinin Kasım 233’üncü sayısı çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Kasım 233’üncü sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:14:00 -
Genç Birikim Dergisinin Kasım 233’üncü sayısı çıktı

LEVENT SONAT

Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, “Cumhuriyetin İlanının Hatırlattıkları” başlıklı yazısında; ilginç bazı tarihi gerçekler üzerinde durmuş, ayrıca “Bir Dava ve Fikir Adamı Olarak Mevdudi” başlıklı yazısı dizininin sonuncusunda; Mevdudi’nin İslam’a adanmış hayatını değerlendirmeye devam etmiş.

Bu ayın dosya konusu , “Dünya ve Ebedi Hayat İçin Azığımız: İlim ve Amel” olarak belirlenmiş. Haydar Özalp, Taşkın Önel, Mümine Karakuşoğlu, Harun Akça ve Fatih Pala konuyu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Yasin Tekin’in “Akla Gelen-6 Kayıp (Yitik) Silüetler”, Cefai Demirel’in “Müslüman Mıyız Yoksa Deist Miyiz?” başlıklı yazıları, Mustafa Sarıca’nın “Ölüm Habersizce Gelir”, Emrah Doğru’nun “Ahirete Hazır Mısın?” başlıklı şiirleri ve İsmail Ceylan’ın “Kibar Olmayı Bırakın – Colin Powell Bir Katildi” başlıklı çevirisi dergide yer bulmuş.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve yayın hayatında başarılar diliyoruz.

www.gencbirikim.net

[email protected]

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