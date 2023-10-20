Genç Birikim çıktı

Bu sayıda, araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Müslümanca Yaşamak” başlıklı yazısında; Kur’an-ı Kerim'in hayatımızın her alanında müracaat kaynağımız olması gerektiğini vurgulamış.

Bu ay dosya konusu, “Deizm ve Ateizm Tehlikelerine Karşı Müslümanlar” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Erdal Tuğrul, Fatih Pala, Haydar Özalp, Sercan Akbayrak ve Taşkın Önel, “Deizm ve Ateizm Tehlikeleri” konusunu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Cefai Demirel’in “İnanıyorsanız Güçlü Olan Sizsiniz”, Emrah Doğru’nun, “Neden İbret Almıyoruz?”, Yasin Tekin’in “Kanaralaşmak-III”, Dr. Mehmet Sürmeli’nin “Rabbani Ulema’nın Vasıfları”, yine Ali Kaçar’ın “6-7 Eylül Olayları, Bir Kontr-Gerilla Tertibi İdi-II” başlıklı yazıları ile İsmail Ceylan’ın “Ramazan Kadirov'un Sağlığı Neden Önemli Değil?” başlıklı çevirisi yer almış.

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