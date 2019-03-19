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Genç amatör boksör, feci şekilde can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

19 Mart 2019 Salı 14:04
Genç amatör boksör, feci şekilde can verdi

Antalya’da bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gencin cenazesini devamlı birlikte antrenman yaptığı kardeşi aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde teknik servis elemanı olarak çalışan Tayfun Çelikkıran (25), rögar motorunda çıktığı iddia edilen arızayı gidermeye çalışırken bir anda elektrik akımına kapıldı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Çelikkıran’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis bölgede araştırma başlatırken, Çelikkıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 Ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

 Çelikkıran’ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

 Dizide figüran olarak rol aldı

 Öte yandan, Çelikkıran’ın Alanya’da çekilen Yüzleşme dizisinde figüran olarak rol aldığı öğrenildi. Tayfun Çelikkıran’dan geriye, antrenman ve boks müsabakalarının görüntüleri kaldı.

 Genç boksörün cenazesi Alanya Çıplaklı Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı’nda defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:04
  1. Antalya
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  4. Tayfun Çelikkıran
  5. akıma kapılıp öldü

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